No hay que bajar la guardia para evitar tercera ola: SSA

Ray Méndez

Al cumplir México 10 semanas consecutivas en descenso de contagios y hospitalizaciones por COVID-19, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela hizo un llamado a los mexicanos a mantener las medidas sanitarias ante una posible tercera ola de casos COVID-19.

Aprovecho la ocasión nuevamente para hacer un llamado a la población a no confiarse, a no bajar la guardia, mantener las medidas sanitarias para evitar que haya una tercera ola de contagios (…) Repito, no hay que confiarnos, pues ya había pasado la primera ola y se pensaba que estaba bajo control que el contagio había disminuido, y se vino otra ola afectando como ustedes saben, no solo a nuestro país”, dijo.