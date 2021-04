Descarta López Obrador vacunarse contra el COVID

Ray Méndez

Luego de que la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador informara que por recomendación médica podría recibir la vacuna contra la COVID-19, este lunes el mandatario reculó al señalar que esperará para recibir el inmunológico.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario explicó que los médicos que lo atendieron cuando padeció la COVID-19, le recomendaron que no se la aplique aún debido a que aún su sistema inmunológico contiene suficientes anticuerpos

Acerca de mi caso con los médicos. Al principio me habían dicho dos de ellos que me vacunara para reforzar mis anticuerpos, pero quise preguntar a otros, los que me atendieron directamente cuando padecí del contagio», afirmó.