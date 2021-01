México acumula 1,688,944 casos confirmados de COVID-19

Redacción

La Secretaría de Salud expuso que en México las defunciones confirmadas a causa del COVID-19 suman 144,371.

Se contabilizaron 20 mil 548 nuevos contagios de COVID-19, el segundo más alto, tras los 21 mil 366 del pasado viernes, para un total de 1,688,944 casos confirmados.

El director de Información Epidemiológica, Christian Zaragoza dio a conocer que desde el inicio de la pandemia en México han sido estudiados 4,244,955 pacientes con un índice de positividad del 45 %,

Entre los pacientes estudiados se tienen 1,688,944 que tuvieron un positivo a la infección viral, 2,130,111 con un resultado negativo y 425 mil 900 que se mantienen como casos sospechosos.

Autoridades destacan que 1,264,780 pacientes son clasificados como personas recuperadas.

A nivel nacional, 39% de camas de hospitalización general están disponibles y 61% ocupadas. En camas con ventiladores, 47% están disponibles y 53% ocupadas.

Sobre las vacunas

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que este miércoles inició la aplicación de la vacuna de Pfizer contra COVID-19 a personal médico de hospitales privados.

El funcionario negó que se haya cancelado la aplicación de la segunda dosis para personal médico y destacó que hay medicamento suficiente para ese propósito.

En algunos hospitales públicos está ocurriendo esto, algunos colegas que no trabajan en la unidad Covid del hospital. porque hay hospitales que no son completamente Covid. Pongo el ejemplo del Hospital Juárez de México, que en algunas horas de la tarde algunos colegas del hospital que no están en la unidad Covid se les habían anunciado que serían vacunados hoy y que después faltaron las vacunas y que ya no se les vacunó. No es el caso. Tenemos las vacunas suficientes de acuerdo a los censos del personal que está en las unidades Covid, y quien está trabajando en una unidad Covid, va a ser vacunado”, planteó López-Gatell.