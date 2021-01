Habrá mayor paridad de género en las próximas elecciones

Para el proceso electoral de junio de este año estarán en juego 15 gubernaturas, Cámara de Diputados, 30 Congresos locales, así como mil 900 ayuntamientos

Redacción

Este año será el marco de las elecciones más grandes de la historia del país, en la que se elegirán más de 20 mil cargos de elección popular, en el contexto de una pandemia y en la que se decidirá la correlación entre dos fuerzas antagonistas, así como el equilibrio entre poderes.

De esta manera se renovará por completo la Cámara de Diputados, mil 900 ayuntamientos y juntas municipales y, por primera vez, se realizará una consulta popular el 1 de agosto.

Destaca además que en este proceso electoral se impone la paridad de género, pues los partidos postularán a siete mujeres para las gubernaturas, lo cual es un avance en temas de equidad de género.

TEMA DE GÉNERO

Por primera vez, los partidos estarán obligados a postular a al menos siete candidatas a las 15 gubernaturas y el INE y el TEPJF utilizarán nuevas herramientas para tratar de disminuir la violencia política contra las mujeres.

“La presencia de género en campañas es muy positivo, y pienso yo que la principal sanción para los partidos que hagan campañas machistas, que denigren a las mujeres, va a ser el propio electorado que los sancionará en las urnas”, consideró el exconsejero Benito Nacif.

¿Cuántas gobernadoras? “Yo creo que difícilmente tendremos un 8-7, pero tampoco me atrevo a decir si tendremos 9-1. Difícil decir cómo se comportará el electorado. Podemos ver estados con todos los candidatos hombres y en otros, todas mujeres, dependerá de las coaliciones”, dijo María Marván, exconsejera del INE.

En este año se elegirá gobernador en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

LA DIMENSIÓN POLÍTICA

Para los exconsejeros María Marván y Benito Nacif, estas elecciones definirá la correlación de fuerzas para la segunda parte del gobierno del presidente López Obrador.

Hay expectativas para ver si se recupera la oposición después de la forma en que arrasó Morena y López Obrador en 2018. Vamos a tener la evaluación del desempeño del Presidente en sus primeros años de gobierno”, consideró Marván Laborde.

Para Benito Nacif, “la decisión del electorado es si se confirma ese equilibrio hacia la concentración del poder en la Presidencia de la República o se busca un esquema que fortalezca a la oposición y convierta a la cámara en un contrapeso al poder presidencial y a la coalición que apoya al Presidente, ésa es una primera consecuencia importante”.

En los próximos días el INE decidirá si otorga el registro a las coaliciones antagonistas Juntos Haremos Historia, de Morena-PT-Verde, y a la coalición Va por México, de PAN-PRI-PRD.

Por separado, contenderán Movimiento Ciudadano, Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México y Encuentro Solidario.

Hay que ver qué tanto se concentra el voto en torno a las coaliciones y qué espacio hay para el grupo de partidos nuevos, pequeños, que suelen tener buenos resultados en las intermedias”, manifestó el académico del CIDE, Benito Nacif.

Otro de los retos será la relación de las autoridades electorales con el Presidente, coincidieron en señalar Marván Laborde y Nacif Hernández.

Sin lugar a duda, las conferencias mañaneras del Presidente van a ser un reto y están siendo un reto. Dos horas diarias de conferencia es intervención en el proceso electoral, la cantidad de programas electorales de asistencia social que se han echado a andar sin padrones, sin transparencia, también son un reto, la misma distribución de vacunas, no se puede hacer con tintes electoreros, no se pueden usar los emblemas de Morena, no se puede presumir como una dádiva o concesión del partido en el poder, sino como obligación del ejecutivo que tiene que responder de una pandemia en la que lo hizo de manera deficiente”, dijo la exconsejera electoral.

Para Benito Nacif, el problema ha sido “no distinguir qué tipo de discurso político está amparado por la libertad de expresión y que tipo de discursos debe someterse a restricciones especiales previstas en la Constitución y la ley”, ya que la propaganda gubernamental está sujeta a restricciones y la sala especializada del TEPJF ha concluido que las conferencias del Presidente son propaganda electoral.

LOS RETOS

El reto para las autoridades electorales no sólo será arbitrar precampañas y campañas en el contexto de la covid-19, instalar casillas higiénicamente seguras, sino también sustituir a colaboradores y funcionarios que han sido víctimas de la enfermedad.

En cuanto a la realización de campañas, en entrevista con este diario, María Marván

consideró tomar en cuenta “que todo el proceso de precampaña iniciará con confinamiento. En diciembre vimos las peores cifras, en enero, que está comenzando, partimos de la lógica que quizá por lo menos precampañas se tendrán que hacer sin eventos masivos, presenciales, a través medios electrónicos. La plaza pública se ha desplazado a redes sociales, pero ahora será por fuerza”.

Sobre la instalación de casillas, Benito Nacif refirió que “el principal desafío es la pandemia porque no tiene un comportamiento predecible. Los expertos decían que ya estábamos de salida, y resulta que tenemos repunte en México, hay mucha preocupación por las implicaciones sanitarias que tienen, a los límites que tienen para atender a los enfermos, no queda claro que esa situación se vaya a modificar en los próximos meses, organizar elecciones de incertidumbre es complicado.”

Por el recorte presupuestal que la Cámara de Diputados aplicó al INE y porque disminuirá la previsión de posibles votantes en un millón de ciudadanos, el instituto recortó el presupuesto para medidas de higiene de 320 millones proyectados, a 233 millones de pesos.

