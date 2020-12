Vacuna de AstraZeneca llegará en marzo

Ray Méndez

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador celebró que Reino Unido aprobó el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford y anunció que México ya tiene contratos con la empresa para adquirir dosis, las cuales llegarán en marzo.

“Nos dio gusto que ayer el gobierno de Reino Unido haya aprobado la vacuna AstraZeneca ya tenemos contratos para que llegue esa vacuna a partir de marzo, fue aprobada ayer en Londres, cosa que nos da seguridad y tranquilidad para tener las suficientes. No vamos a padecer falta de vacunas”, aseguró.

Durante la conferencia de prensa matutina el mandatario recordó que México junto con el gobierno de Argentina y la Fundación Slim trabajan en un plan para la llegada a América de las primeras dosis, así como para su debida distribución.

Al ser cuestionado sobre un presunto estudio realizado a la vacuna CanSinoBIO que señalaba que no era recomendada para ser aplicada en los adultos mayores, el presidente López Obrador destacó los resultados que ha tenido el fármaco de la farmacéutica china durante sus ensayos de Fase III en México.

Las dosis de la vacuna CanSinoBIO son seguras y eficaces, enfatizó el mandatario.

Cabe recordar que el presidente López Obrador informó que en el mes de enero del 2021 iniciará la vacunación contra el coronavirus en adultos mayores con las dosis desarrolladas por la farmaceútica Cansino Biologics, por lo que habrá más 10 mil centros de vacunación en el país.

