Respuesta a la pandemia fue tibia y tardía: Julio Frenk

Redacción

La respuesta que dio el gobierno federal a la pandemia de Covid-19 en México, fue tardía, tibia y descoordinada, afirmó el exsecretario de Salud y actual Rector de la Universidad de Miami. Destacó: “El gobierno mexicano optó por minimizar y trivializar la presencia de la infección en el país”.

Al ofrecer la conferencia ‘La Pandemia de COVID-19: un balance’, en su calidad de miembro de El Colegio Nacional, Frenk Mora expresó que, “esta situación dramática que enfrenta México, no es producto de la naturaleza, sino el resultado de malas decisiones en el manejo de la pandemia que, de haberse enfrentado de manera oportuna, inteligente y agresiva, ya estaría muy cerca de mantenerse bajo control”.

El médico mexicano hizo hincapié en que “el pobre desempeño de México en materia sanitaria, se vio agravado por una torpe reestructuración del sistema de salud, el cual tuvo su momento culminante con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar”.

El científico recordó que el primer caso de COVID-19 se diagnosticó el 28 de febrero de 2019 y no fue hasta finales de marzo que se tomó una decisión.

“El gobierno y las autoridades de Salud, afirmaron que el arribo del virus no representaba un peligro, porque, dijeron, “la mortalidad era menor a la de influenza”. No se suspendieron los conciertos ni partidos ni bares. De manera adicional, “las autoridades no consideraron necesario organizar una campaña de información ni operativos de detección y aislamiento de casos.