AMLO dice que la economía no debe frenarse

El gobierno mexicano busca un equilibrio

Redacción

Durante su visita de supervisión al Tramo 3 Calkiní-Izamal del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó que ante esta pandemia la economía del país no debe frenarse por completo, ya que esto traería graves consecuencias en un futuro; sin embargo, también aseguró que no es posible abrir la economía como si no pasara nada y es necesario buscar un equilibrio entre la lucha contra la pandemia y la reactivación económica.

“La estrategia nuestra consiste en equilibrar en buscar que se cuide la vida y también que se promueva la actividad económica que haya bienestar en nuestro país, y lo vamos logrando, no es fácil ha sido terrible enfrentar esta pandemia. Pero vamos saliendo”, aseguró el mandatario.

Asimismo, aprovechó el espacio para resaltar que México cuenta con los recursos necesarios para comprar las vacunas y destacó el contrato que su gobierno realizó con Pfizer.

Además, reconoció que serán pocas dosis las que se tendrán este mes, mismas que se repartirán entre los trabajadores de la salud, aunque también se contempla a los profesores en esta primera instancia.