Pocos peregrinos en las inmediaciones de La Villa

La policía de la CDMX colocó vallas metálicas en las calles aledañas para impedir que algún grupo de peregrinos intente ingresar hasta el Templo del Tepeyac

Juan Hernández

Aún con la advertencia de que no los dejarían pasar a la Basílica de Guadalupe, algunos peregrinos procedentes de Puebla, Texcoco, Querétaro y Toluca decidieron acudir al Templo del Tepeyac a cumplir con su manda.

“A nosotros no nos interesa si hay epidemia, es más importante mi promesa con la Virgencita de Guadalupe que escuchó mis rezos para salvar a mi hija Hermila que se accidente hace dos años y le prometí que durante 7 años acudiría a cantarle las mañanitas”, comentó doña Hermila.

La peregrina procedente de la comunidad de Ezequiel Montes, Querétaro, comentó que conoce el riesgo de estar en la CDMX, pero “no me sentiría a gusto si le fallara a la Virgen de Guadalupe, por eso vengo y aunque no me dejen pasar, solo le dejaré mi veladora y cumpliré con la manda”.

Cabe destacar que desde las primeras horas del 11 de diciembre hay una nula presencia de peregrinos en los alrededores de la Basílica de Guadalupe, después del llamado de las autoridades del GCDMX y eclesiásticas de quedarse en casos porque el cerro del Tepeyac estará cerrado hasta el domingo.

La policía de la CDMX colocó vallas metálicas en las calles aledañas a la Villa, para impedir que algún grupo de peregrinos que se “quiera pasar de vivo” intente ingresar hasta el Templo del Tepeyac.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, en la tarde noche de este 11 de diciembre se espera que arriben peregrinaciones que aún cuando saben que no pueden ingresar cumplen con sus mandas, llegando al lugar y después se retiran.

CIERRES VIALES Y SUSPENSIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Con el cierre de la Basílica, el gobierno de la Ciudad de México indicó que el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) suspenderá el servicio de las estaciones Potrero, de la Línea 3 y La Villa de la Línea 6.

Asimismo, el Metrobús suspenderá el servicio en las estaciones La Villa, Martín Carrera, Alcaldía Gustavo A. Madero, Hospital General La Villa, De los Misterios y Hospital Infantil, de las líneas 6 y 7.

CAEN LAS VENTAS

Quienes definitivamente ya están resignados a terminar mal el 2020 son los más de 4 mil establecimientos ubicados en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, quienes ante los operativos, prácticamente han visto caer sus ventas en un 90 por ciento.

Datos de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de la CDMX señala que de los 4 mil 917 giros comerciales y de servicios registrados en el polígono de la Basílica de Guadalupe, alrededor de 3 mil 846 tiene actividad positiva al estar relacionados a la prestación de servicios y comercios dedicados a venta de artículos relacionados a lo religioso, alimentos y hospedaje.

Mientras que en el sector de restaurantes y venta de alimentos, hay 800 negocios en el área; 20 de hoteles y alojamiento; 2 mil 449 en comercio y 577 de prestadores de servicios generales.

Todos los dueños de estos comercios ven con desesperación que los mejores días de la vendimia se perdieron.

CELEBRACIÓN VIRTUAL

Las autoridades han informado que en el 489 aniversario de la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe en Cerro del Tepeyac, el recinto religioso estará cerrado en su totalidad, pero el Episcopado anunció que serán realizados eventos de forma virtual, como peregrinaciones y misas, que se transmitirán por redes sociales.

De igual forma, se anunció que se llevará a cabo una peregrinación virtual el 11 y 12 de diciembre que se transmitirá por redes sociales del órgano Religioso y en las de la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe.

También se realizó un llamado a los fieles a participar en las actividades programadas por la Basílica de Guadalupe, de las cuales los horarios pueden consultarse en la página de la Basílica de Guadalupe.