Explica AMLO cancelación de contratos de Pemex a Felipa Obrador

“No se dieron cuenta o hubo omisión y se entregó el contrato”, señaló el Mandatario

Juan Hernández

Luego del escándalo en medios nacionales en donde señalaron los contratos de Pemex que beneficiaron hasta por 345 millones de pesos a Felipa Obrador Olán, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Petróleos Mexicanos ya no tiene contratos con la empresa de su prima.

El mandato de los mexicanos es eliminar la corrupción y la impunidad. Conferencia matutina. https://t.co/zgHkdphBnl — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 7, 2020

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario explicó cómo fue que Pemex entregó contratos a su prima, Felipa Obrador, a pesar de haber conflictos de interés; empero señaló que ya se le había notificado esta situación por lo que se giró la instrucción que no se diera contratos a familiares cercanos.

Lo que pasó es que el año pasado me vio el director de Pemex y me dijo hay aquí un posible conflicto de interés, y di la instrucción de que no se otorgaran los contratos, y al parecer no se otorgaron; pero luego, como mi prima tiene una empresa que venía contratando con Pemex de tiempo atrás, se reúne, se asocia con otras empresas y no aparece ella como la responsable , participan en otras licitaciones y se le entregan contratos a varias empresas”, dijo.

“Entre esas empresas, a la de mi prima, entonces en Pemex no se dieron cuenta o hubo omisión y se entregó el contrato o los contratos estos, entonces cuando el director de Pemex me informa, lo que le digo es que se actúe de conformidad con la ley, porque no somos iguales, entonces he dicho que aunque se trate de familiares, no va haber corrupción no va haber influyentismo, nada que afecta la transformación de México”, aseveró el mandatario.

Ante ello, el presidente López Obrador apuntó que entonces en Pemex, dirigido por Octavio Romero Oropeza, “no se dieron cuenta o hubo omisión y se entregó el contrato”.

Además, respondió que luego de que se rescindieron los contratos tiene su conciencia tranquila y enfatizó que él no es corrupto como lo quieren hacer ver sus opositores.