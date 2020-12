Alfonso Romo deja la Oficina de la Presidencia de AMLO

Andrés Manuel López Obrador agradeció el apoyo brindado por el empresario regiomontano al ser un enlace con el sector privado

Redacción

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que Alfonso Romo deja de ser coordinador de la Oficina de la Presidencia.

“Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo”.

Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo. pic.twitter.com/V6EfLuFqjw — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 2, 2020

El presidente agradeció el apoyo brindado por el empresario en su encargo en el Gobierno federal y dijo que “Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo”.

Por el momento, López Obrador no dio detalles de quien asumirá el cargo.