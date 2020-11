No seré cómplice, responde AMLO al reiterar su iniciativa contra outsourcing

López Obrador mandó un mensaje a los dueños de empresas con empleados contratados vía outsourcing

Juan Hernández

Donde haya, en el gobierno federal o en la Iniciativa Privada ésta práctica se termina”, afirmó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al referirse al outsourcing o subcontratación.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario aseveró que en su administración no tolerará esta práctica. “No debe haber intermediarios; nos haremos cargo”.

Así, el presidente López Obrador, mandó un mensaje a los dueños de empresas con empleados contratados vía outsourcing, y les dijo que “desistan de pedirle que se convierta en cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores”.

Lo mejor es hacer conciencia en la gente y tenerle confianza al pueblo. Conferencia matutina. https://t.co/NoCpmGN0zV — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 17, 2020

“Si me han visto representantes de los empresarios les he comentado de que vamos a hablar sobre el tema, pero aprovecho también para mandarles a decir, que no me pidan que yo me convierta en cómplice en una maniobra que afecta a los trabajadores, no soy encubridor, ya para que mejor desistan, si el Congreso quiere que se mantenga la subcontratación , son libres, es un poder independiente, pero el Ejecutivo no quiere que existan estos mecanismos que afectan a los trabajadores”, aseveró el mandatario.

El presidente López Obrador mostró en una gráfica cómo creció la subcontratación desde la reforma laboral de 2012, lo que, a su vez, propició el despido de tratadores en el mes de diciembre para que las empresas eviten pagar prestaciones.

En los meses de noviembre y diciembre, se perdían alrededor de 300 mil empleos, precisamente cuando se tenían que entregar aguinaldos y cumplir con obligaciones como el Seguro Social o el Infonavit”, explicó.

Finalmente, el mandatario confió que en la Cámara de Diputados se apruebe esta iniciativa para garantizar la seguridad y los derechos de los trabajadores de México.