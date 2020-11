No somos jueces electorales, opina AMLO sobre la elección en EU

El mandatario argumentó que la Constitución en su Artículo 89 señala que no debe entrometerse en asuntos de otros países

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su falta de reconocimiento al candidato ganador, Joe Biden, no significa que “esté en contra o a favor de nadie” sino que él no es juez electoral para pronunciarse por los comicios presidenciales en Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa mañanera, el mandatario argumentó que la Constitución en su Artículo 89 señala que no debe entrometerse en asuntos de otros países por lo que enfatizó que la postura del Gobierno Mexicano será la de esperar a que las autoridades encargadas de calificar en Estados Unidos del proceso electoral decidan sobre el ganador de la presidencia.

Tenemos que actuar con responsabilidad, con respeto, nada más piensen que unos votaron por un partido, otros por otro, por qué nosotros vamos a actuar con imprudencia, por qué no esperamos? hay tiempos, ya se va a saber quien va a ser el próximo presidente y establecemos ya la relación, que no va a ser mala, en ningún caso va a ser mala, vamos a tener siempre una muy buena relación o procurar una con el gobierno de Estados Unidos, pero no nos vamos a meter”, aseveró.

El Jefe del Ejecutivo recordó que los anteriores gobiernos estaban “acostumbrados a no respetar la constitución y que se opinara de todo”, sin embargo, llamó a esperar a que las instancias correspondientes así lo digan.

“Vamos a esperar, se requiere de las tres P: Presencia, Paciencia y Prudencia; así como las tres C: Cabeza, Corazón y Carácter, hay que esperar”, agregó.

Finalmente, el presidente López Obrador reconoció que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, le dio esa recomendación.

“Intercambiamos puntos de visto sobre el tema. Esto que iban a manejar nuestros opositores de que no queríamos nosotros al señor Biden y de que estábamos a favor del presidente Trump y que nos íbamos a quedar solos porque ya todos me dicen en las redes que ya están todos los países manifestándose, pero a ver por qué no pones la constitución, el 89, ponlo desde el inicio”, finalizó.