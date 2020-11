Cancela AMLO gira para atender emergencia en Tabasco

Debido a que las inundaciones causada por las lluvias en la entidad, el presidente López Obrador informó que suspendió la gira por Nayarit y Sinaloa para atender la emergencia.

Lilian Hernández

Antes del mediodía de este sábado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se vio obligado a suspender la gira que tenía programada este fin de semana por Nayarit y Sinaloa, porque hay una situación de emergencia en Tabasco.

“Le he dado seguimiento al desbordamiento de ríos y la situación de la presa Peñita, que es la que puede inundar, debido a la lluvia que está presentándose”, detalló el mandatario nacional a través de su cuenta de Twitter.

Comentó que las lluvias que se han registrado no tienen precedentes, por lo que la presa Peñita está completamente llena y se tuvo que aumentar el número de desfogue, pues estaba en mil 500 metros cúbicos y aumentó a 2 mil metros cúbicos por segundo.

Dijo que toda esta agua inunda la planicie de Tabasco y hay zonas que están al nivel del mar y entonces se encuentran en mayor riesgo.

“Estamos procurando que se cause el menor daño posible y sobre todo buscando que no hay adesgracias, que no haya pérdida de vidas humanas y que la gente busque refugios, albergues y familiares que viven en partes altas y nosotros vamos a ayudar a los damnificados”, aseguró.