Ayuda a encontrar a Jorge. Desapareció alumno de la UNAM

Tras la emisión de una Alerta Amber para Jorge, un hilo en Twitter se volvió viral al explicar lo que pudo haberle ocurrido al estudiante

Redacción

A través de redes sociales se posicionó la etiqueta #NosFaltaJorge, debido a que el joven Jorge Barrera Ríos, de 16 años de edad, desapareció desde el pasado 26 de octubre.

De acuerdo con una ficha emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el estudiante fue visto por última vez en la calle Abejones, colonia Ampliación Isidro Fabela, en la Alcaldía Tlalpan. La fecha sobre la denuncia por desaparición se realizó el pasado 3 de noviembre.

En el aviso difundido por las autoridades se precisa que entre las señas particulares del joven se encuentra un lunar entre el dedo índice y el pulgar, así como una cicatriz en el costado izquierdo. Asimismo, comenta que el día en el que el joven desapareció llevaba una chamarra negra con franja gris, un pantalón de mezclilla azul y tenis color blanco con negro.

La #FGJCDMX busca desde el 03 de noviembre, fecha en que se reportó su desaparición, a Jorge, de 16 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 26 de octubre en la colonia Ampliación Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan #NosFaltaJorge pic.twitter.com/vbsJqoSSGI — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 5, 2020

El origen de #NosFaltaJorge

Un hilo en Twitter, del usuario @emiliofrausto fue el que se convirtió viral tras la difusión de la ficha emitida por las autoridades.

El internauta supone en su publicación que un grupo de alumnos de la Preparatoria 5 de la UNAM le habrían jugado una broma.

“Jorge Barrera Ríos es un estudiante de bajos recursos de la preparatoria 5 de la UNAM. Hace 9 días un grupo de chicos decidió hacerle una broma sobre que aplicarían un examen presencial en el plantel, Jorge asistió pese a no tener certeza más que el contacto de sus compañeros a través de Whatsapp. Al llegar al lugar, Jorge se dió cuenta que fue una broma y que los esfuerzos que hizo para llegar al plantel no sirvieron de nada. Después de esto, se desconoce su paradero. Las autoridades no dan respuesta y no han manifestado nada…En contra de los responsables. Pedimos respuesta y difamación para que al menos se de respuesta o que los responsables paguen los actos. #nosfaltajorge“, se lee en el hilo de Twitter.