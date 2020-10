Piden que Coneval e INEGI midan las repercusiones de la COVID19

Juan Hernández

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentará en la Cámara de Diputados, una iniciativa para instalar una “Comisión de Científicos”. Esta evaluará el papel del gobierno mexicano sobre el impacto económico, político y social de la COVID-19 durante los próximos meses y años. Esto para establecer qué tanto será responsabilidad de la pandemia, y qué tanto la gestión de las autoridades involucradas.

Antonio Ortega Martínez, secretario de la Comisión de Hacienda anunció lo anterior. Propuso asimismo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para formar parte de esta Comisión. Señaló que este órgano tiene la enorme responsabilidad de medir los impactos adversos que dejará la COVID sobre la población. Particularmente en lo que se refiere al incremento de la pobreza pues, aseguró, se dará sobre 20 millones de connacionales más, de acuerdo con expertos.

Antonio Ortega Martínez y Mónica Almeida, ambos diputados perredistas, formaron parte del encuentro. A este se dieron cita titulares de diversas comisiones (encabezadas por la de Presupuesto y Cuenta Pública) con los Consejeros Académicos del Coneval. En esta reunión fue presentado el “Documento de Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2021”. Este es publicado anualmente desde 2009 para que el Legislativo pueda tomarlo en cuenta en la definición de los recursos que se asignen en los diversos rubros de la política social.

Ambos diputados del PRD pidieron información complementaria respecto a la forma en que son distribuidos los programas de combate a la pobreza en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ejemplificaron que en el caso de “Sembrando Vida” los resultados no son los esperados. En cambio, año con año se le vienen asignando más recursos por lo que advirtieron que solo responde a una estrategia de índole electoral.

Sobre los nuevos programas sociales que el Presidente ha instalado, expuso Ortega Martínez, el Coneval dice que el 47 por ciento de ellos no tiene claridad. No hay indicadores, ni reglas de operación ni de evaluación. Tampoco hay una estimación sobre el impacto generado por los miles de millones de pesos que fueron destinados (para combate a la pobreza), sobre 17 millones de mexicanos. No lo dice un diputado del PRD, de la oposición, sino el Coneval: 47 por ciento de los programas prioritarios del gobierno, tienen esta debilidad estructural para medir y conocer su real impacto!”, refirió.