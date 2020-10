Instruye AMLO a STPS a investigar irregularidades de outsourcing

Juan Hernández

El presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitó a la titular de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS), Luisa María Alcalde y al Procurador Fiscal, Carlos Romero exponer todas las irregularidades de la subcontratación y el outsourcing.

Lo anterior se dio luego de ser cuestionado sobre el tema del abuso de empresarios que aún siguen usando ésta práctica.

Asimismo, el mandatario aseguró que la contratación laboral por outsourcing afecta a los trabajadores, por ello se busca regularlo o en su caso desaparecerlo.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo señaló que se abusó del mecanismo, sobre todo en diciembre se pierden empleos “inexplicablemente” debido a la subcontratación.

“Estamos buscando una manera de que ya no haya abusos, además un buen empresario no puede permitir que no se garanticen los derechos de los trabajadores y no puede permitir que una empresa contratada por él mismo, se dedique a evadir impuestos”, indicó.