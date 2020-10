Nombra Papa Francisco a Felipe Arizmendi como nuevo cardenal

Redacción

Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, Obispo Emérito de San Cristobal de las casas, Chiapas, se encuentra entre los 13 nuevos cardenales que nombró el Papa Francisco. Nueve de los nuevos cardenales tienen menos de 80 años y por lo tanto podrán elegir al próximo Papa cuando se celebre el próximo cónclave. Algunos cardenales ostentan cargos poderosos dentro de la Santa Sede, y es común que los pontífices sean asesorados por ellos.

En un inesperado anuncio desde la ventana de su estudio a los fieles que estaban en la Plaza de San Pedro, Francisco dijo que los religiosos serían ascendidos a cardenales en una ceremonia el 28 de noviembre.

Entre los nuevos cardenales está también un italiano que fue predicador del Papa en el Vaticano durante mucho tiempo, Raniero Cantalamessa, un fraile franciscano; el arzobispo de Kigali, Ruanda, Antoine Kambanda; el arzobispo de Capiz, Filipinas, Jose Feurte Advincula y el arzobispo de Santiago de Chile, Celestino Aós Braco.

No es verdadero amor de Dios el que no se expresa en el amor al prójimo; y, de la misma forma, no es verdadero amor al prójimo el que no se deriva de la relación con Dios. #EvangeliodeHoy (Mt 22:34-40)

— Papa Francisco (@Pontifex_es) October 25, 2020