AMLO responde a congresistas de Estados Unidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió tajante a los congresistas de Estados Unidos quienes enviaron una carta al presidente Donald Trump en la que alertan de acciones por parte de las autoridades mexicanas que “contradicen el espíritu” del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

López Obrador aseguró que su gobierno no ha firmado ningún acuerdo energético relacionado con dicho tratado.

“Hace como dos días apareció un documento firmado por legisladores de Estados Unidos quejándose de la política energética que estamos aplicando en nuestro país, quiero tratar el asunto con mucho respeto hacia ellos solo aclarando de que en esta materia, y en otras, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la política energética de nuestro país, no hemos suscrito ningún acuerdo con el gobierno de Estados Unidos o de Canadá”, afirmó el mandatario.

Fue durante una visita a Nava, Coahuila, donde el mandatario aseguró que dentro del T-MEC únicamente se menciona en un apartado la soberanía de México respecto a la política energética.

Obrador dejó claro que su administración no va a dar ni un paso atrás en el fortalecimiento a las empresas públicas porque su compromiso es con el país.

“A mí no me paga Repsol, me pagan los mexicanos para servirles y por eso tengo que defender el interés público, no el de particulares. Y no daré un paso atrás para defender, en el marco de la ley, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, advirtió.