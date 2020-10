RH, clave para el regreso de empresas a la ‘normalidad’

Durante la primera etapa del confinamiento, los departamentos de Recursos Humanos jugaron un rol trascendental para ayudar a las empresas a adaptarse a este nuevo contexto

De acuerdo con el estudio “Cómo el COVID está cambiando el perfil y la agenda del Director Corporativo de Personas (DCP)”, el área de Recursos Humanos será clave en la nueva normalidad, ya que será la encargada de “alinear toda la organización hacia un objetivo compartido”, con base en su mentalidad y visión de negocio; gestión del cambio; capacidad ágil de decisión y ejecución; resiliencia y trabajo en equipo.

Según refiere la investigación, a medida que avanza la “nueva normalidad”, el desconfinamiento, las nuevas normas de higiene y la reapertura gradual de las actividades económicas impulsan profundos cambios en la sociedad.

En esta nueva etapa, las empresas que lograron adaptarse a la pandemia deberán reforzar las prácticas que las llevaron hasta aquí, y mejorar sus estrategias con el fin de aprovechar todo ese aprendizaje para medir sus habilidades de resiliencia.

Durante la primera etapa del confinamiento por COVID-19, los departamentos de Recursos Humanos (RRHH) jugaron un rol trascendental para ayudar a las empresas a adaptarse a este nuevo contexto.

Entre las principales funciones que desempeñó esta área destacan tres: coadyuvar para preservar la salud y seguridad de todos los empleados, apoyar a los CEOs en la revisión de planes estratégicos de negocios y adaptar la organización a esquemas de trabajo remoto.

Asimismo, la nueva normalidad también demanda una reestructuración por parte de las empresas, desde la forma de trabajo, hasta su visión empresarial, por lo que el área de RRHH seguirá siendo un departamento vital para concretar estos cambios.

“El reto de las empresas en la nueva normalidad se resume en aprender de los errores y aciertos del pasado para generar nuevas estrategias que se adapten al entorno, y que además sean tan flexibles que permitan revirar en cualquier momento, ya que nos encontramos en una etapa un tanto incierta, llena de cambios y transformaciones, y la forma en la que los negocios hagan frente a estos cambios determinará su éxito”, señala Andrea Rojas, Head de RRHH en Runa, software de nómina y gestión de Recursos Humanos (RRHH).

El reporte Returning to work in the future of work (Regresar al trabajo en el futuro del trabajo), de Deloitte, afirma que en la nueva normalidad las empresas no deben enfocar sus esfuerzos sólo en el regreso al trabajo, sino desarrollar una estabilidad dinámica, “en lugar de intentar detener una inevitable tormenta de cambio”, por ello sus estrategias deben tener 3 ejes básicos:

Nuevas formas de organización para el trabajo

Comprender y aprovechar los avances que lograron durante la crisis

Trazar un nuevo camino a seguir

Según el estudio El efecto del COVID-19 en los negocios internacionales, de la firma Gedeth Network, el 87% de las empresas identificaron a la digitalización como la principal oportunidad durante la pandemia, ya que les permitió operar de manera remota.

Algunas afirmaron que gracias a la tecnología lograron beneficios como mejorar la relación con clientes, incrementar sus ventas, mejorar su presencia en línea o agilizar trámites y contratación de personal.