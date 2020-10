AMLO se designa vocero del caso Salvador Cienfuegos

Andrés Manuel López Obrador se autonombró vocero del caso Salvador Cienfuegos

Redacción

Andrés Manuel López Obrador se autonombró vocero del caso Salvador Cienfuegos, ya que consideró que de esta forma no habrá manipulación de la información.

Hoy se decidirá si se le entrega o no, la libertad bajo fianza al ex funcionario, por lo que el mandatario recordó que, pese a que existe comunicación con Estados Unidos, los procesos judiciales son distintos, por lo que se debe respetar la soberanía de ambas naciones.

Este asunto es tan delicado que yo quiero ser el vocero y se evite una manipulación de la información” mencionó.

Señaló que el gobierno de México le brindó asistencia a Cienfuegos, pero esperarán a los resultados del juicio: “ellos no tienen por qué preguntarnos lo que van a hacer cuando se trata de detener a una persona en su territorio”, sostuvo.

“Sí, fue asistido, pero ahora sí que está en manos de sus abogados, desde los primeros momentos estuvo presente el cónsul. No le estoy dando la palabra a Marcelo, que podría explicarlo con más precisión, pero este caso nos interesa tanto por su delicadeza que yo quiero ser el vocero, para que no hablemos todos y se evite una manipulación de la información, aunque sea como tomarse un tafil me van a estar escuchando a mí” detalló en la conferencia.