Obrador se deslinda sobre denuncia de Pío contra Loret de Mola

López Obrador mencionó estar en desacuerdo con su hermano Pío López Obrador quien presentó una denuncia contra el periodista Carlos Loret

Redacción

Andrés Manuel López Obrador señaló que no está de acuerdo con la denuncia que su hermano Pío interpuso en contra de Carlos Loret de Mola.

El presidente señaló que esto solo será usado por sus detractores como arma para atacar a su gobierno.

no vamos a tocar con el pétalo de una rosa. Es asunto de ellos. No tengo nada que ver con eso”.

Pío López Obrador demanda, se dice víctima y pide que me metan 12 años a la cárcel por revelar sus vídeos recibiendo paquetes de dinero. Aquí el texto que publico hoy en @postopinion_es del @washingtonpost: https://t.co/JtbNZVODHl pic.twitter.com/hC8WFS7LBe — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) October 18, 2020

“Nada más decirles que yo deslindo lo público de lo familiar, en lo que tiene que ver con las cuestiones públicas no tengo hermanos… que no se preocupe Loret de Mola, si no le hicieron nada cuando llevó a cabo el montaje que le ordenó (Genaro) García Luna, pues ni modo que nosotros actuemos como García Luna, no somos iguales”.

Obrador recordó que su gobierno no perseguirá no hostigará a nadie, menos periodistas, solo -aclaró- hará uso de su derecho de réplica porque están acostumbrado que solo ellos gritaban como pregoneros y callaban como momias para proteger al régimen.