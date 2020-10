4T no tiene porque ufanarse de la detención de Cienfuegos: Zambrano

Jesús Zambrano detalló que se ha demostrado que no se está actuando para identificar posibles manejos de servidores públicos

Juan Hernández

La detención del General Salvador Cienfuegos revela que, más allá que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) debe probar las acusaciones que se le estarían haciendo al ex secretario de la Defensa Nacional, no hay una labor de investigación en el país, “los órganos de inteligencia del Estado Mexicano no están funcionando”, afirmó el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva.

Luego de la detención en Estados Unidos del ex funcionario federal, el dirigente nacional detalló que se ha demostrado que no se está actuando para identificar posibles manejos de servidores públicos, cuerpos policíacos y militares vinculados con el crimen organizado y los cárteles de drogas.

“Tanto la detención de Genaro García Luna como de Salvador Cienfuegos no fueron de ninguna manera acciones del Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Debe quedar muy claro que no tendría porque estarse ufanando el Gobierno”, sentenció.

Zambrano Grijalva subrayó que los órganos de inteligencia mexicanos no están trabajando, “al contrario, yo creo que hasta les han dado órdenes de que no funcionen, tan solo con el vínculo evidente de López Obrador con el Chapo Guzmán o la liberación de Ovidio Guzmán, en Sinaloa. Es obvio que cuando actúan los órganos de inteligencia llega la orden de hasta arriba, de la Presidencia de la República, para que lo liberen, como sucedió lamentablemente con Ovidio Guzmán. El Gobierno mexicano no está haciendo nada”, enfatizó.

Asimismo, el dirigente perredista indicó que esta detención también revela que la incorporación del Ejército Mexicano, de las Fuerzas Armadas de nuestro país en el combate a la delincuencia y crimen organizado es un soberano fracaso.

“Esto que tanto le ha criticado López Obrador a Felipe Calderón, que después continuó Enrique Peña Nieto, ahora se ha profundizado en la actual administración federal, poniendo al frente de las labores policíacas y de la propia Guardia Nacional a militares”, aseveró.

Finalmente, dijo que en lugar de reconocer que su combate a la delincuencia está siendo un fracaso, el mandatario federal “simple y sencillamente sigue premiando a funcionarios de su gabinete, como Alfonso Durazo, mandándolo a la candidatura al gobierno de Sonora en lugar de hacer una revisión profunda”, concluyó.