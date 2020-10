Pactan civilidad para comparecencia de titulares de Salud

Ximena Mejía e Ivonne Melgar

Para poder llevar a cabo la comparecencia de los titulares de salud, los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados acordaron civilidad y con ello evitar tomas de tribuna y que haya respeto en las intervenciones.

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aseguró que el pacto no limitará la libertad de expresión de los legisladores de oposición, se permitirá la crítica y la polémica, siempre que sea con respeto.

Sin embargo, en su intervención la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, afirmó que los diputados tienen el derecho de manifestarse con pancartas y cuestionamientos, al ser un derecho de expresión y que no está negado constitucionalmente.

“¿Si vamos a bajarle dos rayitas o si vamos a renunciar a utilizar pancartas? Yo digo que no. Me parece que el reforzamiento de los dichos, que no solamente se da en las comparecencias, sino que se han usado en otras discusiones, es un llamado para aprovechar este espacio para el diálogo republicano, pero no significa que vayamos a renunciar a nuestro derecho de expresarnos como sea conveniente”, expresó.