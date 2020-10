Califican a San Miguel de Allende como la Mejor Ciudad Pequeña del Mundo

Hace un mes, el gobierno estatal lanzó la campaña de reactivación turística con el lema “Guanajuato Vive Grandes Historias”

San Miguel de Allende fue galardonada como Best Small City in the World -Mejor Ciudad Pequeña del Mundo- por los lectores de la revista internacional Condé Nast Traveler.

Al respecto, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, reconoció la labor del sector turístico de esta ciudad considerada Patrimonio de la Humanidad. “Quiero felicitar a todos los ciudadanos de San Miguel por este gran reconocimiento. Gracias porque sin lugar a dudas han puesto muy en alto el nombre de Guanajuato”, dijo.

Condé Nast también reconoció hoteles locales como “El Mejor Hotel de México” en la categoría “15 Mejores Hoteles de nuestro país”: el primer sitio fue para el Hotel Rosewood; el segundo para el Hotel Matilda; el Hotel Casa Rosada, logró el quinto puesto; mientras que el Hotel Dos Casas ocupa el lugar 13 en la misma categoría.

Hoy que estamos de gira de trabajo por San Miguel de Allende les compartimos algunas imágenes de esta bella ciudad que nos ilustra el por qué ha sido elegida como la Mejor Pequeña Ciudad en el Mundo 2020 por el @CNTraveler. ¡Compartamos su belleza! #GrandezaDeMéxico.👏🏻⭐️ pic.twitter.com/fFp9NLHg7b — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) October 6, 2020

El mandatario estatal detalló que “es un gran esfuerzo que se hizo entre prestadores de servicios, gobiernos, autoridades sanitarias y todos, para que San Miguel estuviera de regreso; nos hacen sentir muy orgullosos y nos dan un motivo más para seguir invirtiendo en San Miguel de Allende, porque están haciendo muy bien las cosas”.

Hace un mes, el gobierno estatal lanzó la campaña de reactivación turística con el lema "Guanajuato Vive Grandes Historias", que busca recuperar la grandeza de la industria turística.

Dijo que la labor no queda en un reconocimiento y cada día se debe dar un paso adelante en la reactivación de Guanajuato, y desde el gobierno, se trabaja en coordinación con los sectores económicos para exponer lo mejor de la Entidad en servicios e infraestructura.

En el caso de San Miguel de Allende, añadió, se trabaja en la mejora de los accesos a la ciudad, en la ampliación del Bulevar de La Libertad que conectará Dolores con San Miguel de Allende y se espera la concesión de la autopista Silao-San Miguel de Allende para comenzar las obras.