‘AMLO’ ya es marca registrada; “yo no cobro por eso”, asegura

Tras el registro de ‘AMLO’ ante el IMPI, el mandatario contará con derechos sobre artículos o servicios publicitarios con su nombre

El presidente Andrés Manuel López Obrador registró su nombre ‘AMLO’ ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el cual ya le entregó a él y a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, los títulos de propiedad por 10 años para utilizar como marca sus nombres y siglas.

Con lo anterior, el mandatario contará con derechos sobre artículos o servicios publicitarios con su nombre, así como en actividades comerciales, culturales o deportivas hasta el 2030.

El jefe del Ejecutivo federal apuntó que solo fue un trámite de formalidad y que no recibe dinero por el uso de su nombre como marca.

“Es un asunto de formalidad, no es nada de fondo. Desde hace algún tiempo se tiene registrado lo del movimiento nuestro, hasta Peje está registrado, lo tiene registrado un compañero, amigo” mencionó.

“Ahora se registró el nombre pero yo no cobró por eso. No, yo no sé de marcas, es un procedimiento formal”, indicó.