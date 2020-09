López Obrador pide evaluación de ‘Aprende en Casa’

Redacción

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, hacer una evaluación del programa Aprende en Casa II.

El mandatario pidió “que se haga una especia de evaluación de cómo vamos, se tiene que tomar en cuenta que se ha hecho un gran esfuerzo para el reinicio de las clases”.

Yo tengo información que se está avanzando, no es lo mismo que la educación presencial, pero hemos hecho lo que en otros países no llevaron a cabo. En otros países sencillamente no han podido iniciar clases, con el apoyo de los medios de información, desde luego, maestras, maestros estamos llevando a cabo este plan emergente”, indicó.