Rusia enviará a México dosis de la vacuna Sputnik V en noviembre

Redacción

El Fondo Ruso de Inversión Directa, el fondo soberano de inversión de Rusia y la compañía farmacéutica Landsteiner Scientific anunciaron un acuerdo para el suministro de 32 millones de dosis de la vacuna rusa “Sputnik V” a México. Espera que las entregas inicien en noviembre de este año.

Sin embargo, la Sputnik V aún tendrá que ser aprobada por los reguladores de México, expuso el fondo.

Los resultados de los dos ensayos de la vacuna rusa, realizados en junio-julio de este año y con 76 participantes, mostraron que el 100% de los participantes desarrollaron anticuerpos contra el nuevo coronavirus y que no hubo efectos secundarios graves, según la publicación médica británica, The Lancet.

Questions on #Russia’s @sputnikvaccine answered, time for critics to look for plank in own eyes. Read the op-ed by #RDIF CEO Kirill Dmitriev in @SputnikInt: https://t.co/NY6yqB8gzL

— RDIF (@rdif_press) September 7, 2020