OMS advierte sobre riesgos de la vacuna contra la COVID-19

Juan Carlos Machorro

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió por los riesgos del uso prematuro de una vacuna contra el COVID-19, ya que la carrera por encontrarla está causando que se abuse de atajos lo cual afectaría la seguridad de la misma.

La OMS informó que es preocupante que países como Estados Unidos, Japón, Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron sus propios acuerdos para asegurar la llegada de millones de dosis para sus ciudadanos, ignorando la advertencia de la OMS contra el “nacionalismo de vacunas” que puede reducir los suministros a naciones en vías de desarrollo.

Al respecto, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención de la Salud de la Secretaría de Salud federal, informó que se debe tener acceso justo y equitativo de las vacunas; en la actualidad existen 143 proyectos de vacuna en varias etapas de desarrollo, 8 están en fase final de estudio clínico.

Cabe recordar que México se inscribió en un proyecto internacional que es avalado por la ONU para tener una distribución justa de vacunas; igualmente se tienen acuerdos con Rusia para factiblemente realizar pruebas de su vacuna en la población mexicana.

Además que se analiza con COFEPRIS la facilidad de papeleo y trámites necesarios para que las vacunas no se atrasen por burocracia en las fronteras. “La prueba de fuego de la fase tres de la vacuna rusa está en proceso y no siempre se debe pensarse que tendrá éxito, un ejemplo fue la pasada vacuna del dengue que fracasó. Una cosa es lo deseado y otra lo que puede suceder, aunado a que la conducta social puede provocar un estancamiento de la bajada de la curva de contagios. La liberación de la movilidad y apertura de actividades puede fomentar se reavive la epidemia”, mencionó.

Países europeos que comenzaron la pandemia en enero y pensaban que estaban libres del coronavirus están presentando rebrotes mayores a su primer impacto y esto puede suceder en un municipio o algún estado del país.

We are 8 months into the #COVID19 pandemic & we understand that people are tired & yearn to get on with their lives, but no country can just pretend the pandemic is over. This virus spreads easily, & we all must remain serious about suppressing its transmission & saving lives. pic.twitter.com/1d2jR5FfvE

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 31, 2020