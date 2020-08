Reciclaje de ropa es la nueva tendencia en el país

Ante el impacto ambiental que genera la industria textil, celebridades y ciudadanos se suman al reciclaje de ropa

Juan Carlos Machorro

¿Te sirve? Te lo dono. Con este lema muchos grupos en redes sociales comparten prendas o bien, ofrecen ropa a bajo costo que consideran, aún tiene larga vida. En Instagram, por ejemplo, abundan los bazares y “boutiques” de segunda mano, donde jóvenes principalmente, ofrecen outfits de moda con envíos económicos. Muchos tratan de obtener unos pesos de ganancia, otros, lo hacen por sumarse a la “Fashion friendly second hand”.

“Es una gran oportunidad para preguntarnos de dónde viene la ropa que utilizamos y cómo podemos extender su vida útil y darle una segunda mano. Sin duda nos tocará ver una transformación de muchas industrias en el mediano plazo”, indicó Alejandra Sánchez, líder de Sustentabilidad de C&A.

Aseguró que la ropa y la moda pueden sufrir una gran transformación a futuro con la presencia de la COVID-19, aunado a que existe un amplio cambio de los hábitos de consumo de las nuevas generaciones.

Datos de la organización Greenpeace indica que la industria del vestido; en su proceso de maquila de ropa es el segundo sector más contaminador del mundo, siendo responsable del 20 por ciento del agua contaminada a nivel global y del 10 por ciento de emisiones de CO2.

La humanidad usa un 60% más de recursos naturales de los que pueden renovarse. 💔 ¿Cómo será el día que nos acabemos el mundo? https://t.co/flFFMrVqkL — Greenpeace México (@greenpeacemx) August 27, 2020

Se estima que un mexicano desecha tres kilos de ropa al año, dando a nivel nacional un estimado de 360 millones de kilogramos en el país; de los cuales, sólo 15 gramos se reciclan y dan un nuevo uso o tienen un reciclado adecuado. Un 95 por ciento de la ropa es factible de ser reciclada.

Se consumen 10 litros de agua para la maquila de un pantalón de mezclilla tradicional; mientras que los jeans deslavados suben en consumo de agua hasta en 60 litros por unidad.

VALOR DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO

La industria del vestido mueve 3 billones de dólares en la comercialización de ropa en el planeta, mucho más que el PIB de México, este sector industrial da empleo en el mundo a unas 150 millones de personas, de las cuales, un 80 por ciento son mujeres.

El peso social y económico de esta industria se refleja en el reporte The Economic Impact of the Fashion Industry (El impacto económico de la industria de la moda), presentado por el Congreso de Estados Unidos, señala que esta industria tiene un valor de 1.2 billones de dólares a nivel global.

Mientras que en México, la industria textil y del vestido aporta 2.4 por ciento al PIB y utiliza a más de 500 mil trabajadores (60 por ciento son mujeres), de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Te puede interesar: Queretanas le apuestan al trabajo de modas…

Al respecto, la secretaria de Economía federal, Graciela Márquez Colín, declaró que la industria del vestido, maquiladora y del calzado, desde el 2019 recibió apoyos económicos y fiscales en diversos ámbitos. Rememoró que desde el año pasado se apoyó a la industria del vestido y del calzado con la implantación de un arancel que les protege de importaciones desfavorables. “Además, desde la llegada del COVID-19, la Federación estableció un convenio de trabajo con estas industrias para dotar de calzado, batas, y otros insumos que se requieren en el Seguro Social y el INSABI”.

Puntualizó que “conforme vayan cambiando los colores del semáforo sanitario de los Estados se irá permitiendo que la industria del vestido y del calzado reabra sus puertas en mayor medida”.