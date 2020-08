Niño abandona a su perrito, pero no deja de enviarle cartas

Un niño que escribe cartas a su perrito Simón, al cual tuvo que abandonar porque su padre lo maltrataba mucho, conmovió las redes sociales

La historia de un niño con su perrito se viralizó en redes sociales, y es que en marzo, Simón, un cachorro fue abandonado por un pequeño que dejó una carta en la que advertía que lo hacía para salvarlo de los golpes de su papá.

“Te dejo a Simón, es mi perro, no quiero que mi papá le pegue. Llora mucho porque no hay comida, te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen, porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho. No se lo lleven, cuando crezca vengo por Simón”, citaba la carta.

No se sabía mucho sobre Simón hasta que hace unos días el Albergue Pergatuzoo subió unas imágenes del perrito, después de seis meses ha tenido un crecimiento considerable.

Los responsables de Albergue Pergatuzoo escribieron en Facebook que la intención de publicar la carta en la red social era encontrar al propietario de Simón para ofrecerle algún tipo de ayuda.

Se sabe que el menor llegó a visitar a Simón, pero al no encontrarlo porque lo llevaron al veterinario, le dejó otra carta:

“Simón, te extraño. Me dijeron que te llevaron al veterinario. Te dejo 3 pesos para tus tortillas”, escribió el menor y junto a la carta colocó el dinero.

