AMLO se sube al avión presidencial

Este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre y lo que se obtenga se va a utilizar para comprar equipo médico y atender al pueblo, señaló AMLO

Alhelí Lara

Han sido diversas las ocasiones en las que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado a subir al avión presidencial.

«No me voy a subir a ese avión», dijo en 2018; «se vende, se renta o se rifa, pero yo no me voy a subir a ese avión», reiteró a principios de 2020; y por fin lo logró, por fin el mandatario venció su fobia a la aeronave que utilizó Enrique Peña Nieto y que no tiene ni Obama, para promover la venta de «cachitos» de lotería para la rifa del próximo 15 de septiembre.

A través de un video, López Obrador refiere “Yo me veo pequeño pero no estoy acomplejado, soy republicano, el poder es humildad, estos parecían reyes, miren los lujos que se daban”.

Tras subir los escalones y mostrar algunas áreas del interior de la aeronave como la cabina, los cuartos, baño y sala de juntas, subraya “habiendo tanta pobreza, esto es un insulto. Este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre y lo que se obtenga se va a utilizar para comprar equipo médico y atender al pueblo. Compra tu cachito, hagamos historia”.

Hasta el momento, la Lotería Nacional reporta la venta de sólo 2 millones 24 mil boletos vendidos, de los 6 millones que tenían contemplado colocar entre la población en un corto período de tiempo. En Querétaro, la Secretaría de Bienestar ha entregado de 2 mil 160 “cachitos” a beneficiarios del programa «La Escuela es Nuestra» y se estima que 50 mil instituciones educativas del país participarán en el sorteo.

