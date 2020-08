Pide PRD campañas para evitar la deserción escolar

Se estima que 1.4 millones de estudiantes no regresarán a clases en el ciclo escolar 2020-2021

Juan Hernández

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña exhortó al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y a la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), a que implementen campañas informativas para evitar la deserción escolar el próximo año en los estados. En un comunicado, la legisladora indicó que de acuerdo con datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se prevé que el Covid-19 tendrá impactos importantes en la continuidad de los estudios de las y los mexicanos.

Asimismo, se estima que 1.4 millones de estudiantes no regresarán a clases en el ciclo escolar 2020-2021. La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD dijo que según la Secretaría de Educación Pública (SEP) al menos 800 mil alumnos egresados de secundaria no cursarán estudios a nivel medio superior para el siguiente ciclo escolar.

«El estudio advierte que esta situación contribuirá al incremento de las brechas de pobreza e implicaría un retroceso en las condiciones en que se encontraba el país, y los más afectados serían las niñas y adolescentes», señaló. Enfatizó que el Estado mexicano está comprometido a garantizar el acceso a la educación de las y los ciudadanos, atendiendo las particularidades culturales y étnicas de la población mexicana, lo cual constituye un verdadero reto.

Reconoció el esfuerzo del Gobierno Federal por implementar estrategias de aprendizaje a distancia, lamentó que no todos los estudiantes puedan acceder al programa “Aprende en Casa”, ya que no cuentan con una computadora, internet, incluso señal de televisión o peor aún no tienen un televisor. Agregó que tampoco se puede reemplazar la experiencia educativa en el aula, y al no lograr los aprendizajes esperados, el resultado genera frustración en las y los estudiantes.

Refirió que el PNUD, en su análisis “Desarrollo Humano y Covid-19 en México”, señala que “los largos periodos de cierre de escuelas conllevan al posible abandono escolar de las y los estudiantes de condición socioeconómica más frágil, contribuyendo de esta manera al incremento de las brechas de pobreza”. “Por ello, la lucha contra la deserción escolar implica la lucha conjunta contra todos los factores que la propician, como la pobreza, la exclusión, la drogadicción y la criminalidad”, finalizó.