Jóvenes, sector más castigado por el COVID-19

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha fracasado porque los objetivos no se están alcanzando por errores en su diseño, coincidieron al señalar legisladoras del PAN, quienes señalaron que tiene grandes fallas ya que no hay la posibilidad de que los jóvenes sigan estudiando, a los jóvenes no les interesa capacitarse y no se les garantiza el empleo.

En la conferencia, las legisladoras Ana Paola López Birlain, Verónica Sobrado y Melanie Murillo Chávez expusieron la realidad de la juventud en la 4T:

En la pandemia 7 de cada 10 mexicanos perdieron su empleo, de esta cifra el 50 por ciento son menores de 29 años. El 67 por ciento de los jóvenes no puede cubrir la canasta básica y más de 50 de este sector carece de Seguridad Social.

Sobre “Jóvenes Construyendo el futuro”, las panistas indicaron dos de cada 10 jóvenes ha cumplido con el objetivo de tener un empleo, y aunque la capacitación es mayor a una beca, los resultados no están visibles. Asimismo, agregaron que no existe una política pública que garantice un presente y un futuro para crear empleos.

Las legisladoras federales señalaron que debe reglas de operación claras, que en verdad se garantice el empleo, se conozcan los padrones de los jóvenes beneficiarios, ya que le corresponde el 86.6 por ciento del presupuesto total de la Secretaria del Trabajo a este programa y no puede ser que haya tal opacidad ya que en el 2019, hubo un subejercicio del 36 por ciento del presupuesto en este programa.

Ante esta situación, las legisladoras presentaron la iniciativa de hackaton, la cual es una plataforma para que los jóvenes puedan proponer soluciones en áreas de desarrollo social, medio ambiente, empleo. Con sus propuestas nos ayudarás a crear una agenda legislativa y se les podrá dar una solución a las problemáticas de los jóvenes.