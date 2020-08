Concentran cuatro entidades violencia registrada en el país

En los primeros seis meses del año, Guanajuato encabezó la lista de las entidades de la República con más violencia en el primer semestre de 2020

Juan Hernández / Corresponsal

Un estudio realizado por la investigadora de la organización Causa en Común, Belen Guerrero, reveló que los estados de Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Chihuahua concentraron la mayoría de los delitos y violencia cometidos en el primer semestre de 2020.

En los primeros seis meses del año, Guanajuato encabezó la lista de las entidades de la República con más violencia en este período. De acuerdo con la investigación, los estados con más víctimas fueron Guanajuato (con 537), Michoacán (con 270), Jalisco (con 205), Chihuahua (con 197) y Guerrero (con 187).

En contraparte, los estados con el menor número de víctimas de la violencia fueron Nayarit y Aguascalientes (con 10), Querétaro (con cinco), Baja California Sur (con tres), Campeche y Yucatán (ambos con uno). La experta indicó que en la investigación se tomó en cuenta los eventos que a la fecha han generado 2 mil 802 víctimas; destacan la profanación de cadáveres (464), masacres (268), torturas (336), entre otros.

Agregó que los estados donde se han registrado más noticias de atrocidades en lo que va del año son Guanajuato (con 203), Chihuahua y Michoacán (con 97 cada uno), Estado de México (con 85), y Puebla y Guerrero (ambos con 77). Estas anomalías, enfatizó la especialista, indican que la ciudadanía no denuncia los delitos, y que las instituciones no promueven la denuncia, no generan confianza entre la ciudadanía.