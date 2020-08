Seis posibles vacunas ya están en fase avanzada: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó que ya son seis las candidatas a una vacuna contra la COVID-19 que se encuentran en la última fase de pruebas, esta noticia es alentadora ya que de aprobarse las pruebas darían fin a la actual pandemia.

El director de la OMS, Tedros Adhanom, tuvo una participación virtual en el Foro de Seguridad de Aspen (EU) donde señaló que estas seis posibles vacunas se encuentran en “fase muy avanzada”, lo cual es “esperanzador”.

Tedros matizó sus declaraciones a inicios de esta semana, donde dijo que podría no haber una solución contra la pandemia, aunque ayer señaló que deben esperarse los resultados finales de estas investigaciones.

«Building up all health systems and ensuring #HealthForAll is our best shot at delivering on the goal of global health security»-@DrTedros

