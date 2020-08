‘El Marro’, origen, disputa y consecuencias de su captura

La detención de ‘El Marro’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, es la consecuencia de una larga historia de delincuencia y crimen en el Bajío



Lorena Rudo/ Alhelí Lara/Carlos Perusquía

“No crean que a mi me espantan”, advirtió ‘El Marro’, uno de los narcos más buscados en México; “pueden decir lo que quieran, nosotros no vamos a permitir la violencia, no podemos actuar como el avestruz, meter la cabeza en la arena”, reviró el presidente Andrés Manuel López Obrador apenas unas semanas antes de la detención de uno de los delincuentes más buscados, dedicado principalmente al robo de combustible, narcotráfico y secuestro, y que se prevé que este domingo sea trasladado al Cereso del Altiplano, un centro considerado de alta seguridad.

El penúltimo intento

El intercambio de mensajes a través de redes sociales y medios de comunicación, y el incremento en la seguridad en los límites entre Querétaro y Guanajuato, se dio después de que el sábado 20 de junio, miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional llevaron a cabo un operativo conjunto que derivó en la detención de 26 presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, lo que generó intensa jornada de violencia, en especial ataques a las vías de comunicación, en distintos puntos de Guanajuato, estado gobernado por Diego Sinhué Rodríguez, según reportó la Sedena en un comunicado. Celaya fue el epicentro de los hechos.

Entre los detenidos estaban familiares de José Antonio Yépez Ortiz, conocido como ‘El Marro’, líder de la banda criminal. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, al dar cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble ubicado en San Isidro Elguera, Celaya, detuvieron a integrantes del grupo delictivo a quienes les incautaron más de dos millones de pesos, además de metanfetaminas. Por su parte, la Sedena informó que entre los detenidos estaban María N., Juana N., y Rosalba N., a quienes identificó como presuntas operadoras financieras de la organización delincuencial. Más tarde se dio a conocer que eran la madre, hermana y prima de ‘El Marro’.

El 23 de junio, trascendió que las 26 personas quedaron el libertad, y días después las familiares directas del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

¿Por qué ‘El Marro’ ha movilizado a autoridades nacionales e internacionales?

Sus cuentas, con cerca de 35 millones de pesos, fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto; su propiedades han sido confiscadas y ahora, sus familiares más cercanas han sido detenidas.

Informes del Gobierno federal, refieren que José Antonio Yépez Ortiz, ‘El Marro’, detenido la madrugada de hoy, es el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima y responsable del 80 por ciento del robo de combustible en el llamado Triángulo del Huachicol.

Las autoridades lo consideran uno de los principales generadores de violencia en Guanajuato. ‘El Marro’ era un exmiembro de Los Zetas, que se especializó en el robo de combustible donde amasó una fortuna pues prácticamente no tenía competencia en la zona. Su centro de operación es el poblado de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán, por lo que decidió bautizar con ese nombre a su organización, que en octubre de 2017 salió a la luz.

¿Cómo surgió el Cártel?

De acuerdo al politólogo y consultor en políticas públicas, David Saucedo, el Cártel de Santa Rosa de Lima mantiene una disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado como uno de los más poderosos de México, para controlar el mercado del robo de hidrocarburos, del narcomenudeo y la extorsión, como admiten las autoridades estatales.

Su origen se remonta al 2014 cuando lo encabezaba David ‘R’ alias “El Güero”, quien era en ese entonces jefe de “El Marro”, sin embargo, cobró notoriedad cuando éste le declaró la guerra al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el robo de combustible.

Bajo el liderato de ‘El Marro’, el Cártel de Santa Rosa de Lima opera en Celaya, Villagrán, Salamanca, Irapuato, Apaseo el Grande, Cortázar, San Miguel de Allende, Valle de Santiago, entre otros. También opera en otros municipios colindantes con Michoacán: Cortázar, Jerécuaro, Comonfort, Coroneo y Tarimoro

Según reportes de la DEA, se presume que tiene un importante centro de operación en la región serrana de Juventino Rosas.

La disputa

Los primeros indicios de esta guerra inician en 2017 cuando el CJNG liderado por Nemesio Oseguera Cervantes alias ‘El Mencho’, incursionó en el robo de combustible en Guanajuato y se quiso apoderar del ‘Triángulo de las Bermudas’ o el ‘Triángulo del huachicol’, formado por los municipios de Apaseo El Grande, León, Salamanca, Irapuato y Celaya.

‘El Mencho’ puso como líder huachicolero a Francisco Cerda, alias ‘El señor de la Silla’, sin embargo, y quizá muy bien oculto en Guanajuato ya se encontraba el Cártel de Santa Rosa de Lima cuyo único fin era la extracción de hidrocarburo de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), mismos que no iban a permitir la llegada de un nuevo cártel a la zona.

Por ello y con el fin de poner un alto y rechazar el ingreso el Cártel de Santa Rosa de Lima colgó un video en redes sociales donde hombres armados disparaban al aire y amenazaban con iniciar una guerra.

Poco después, la banda liderada por José Antonio Yépez Ortiz amplió su poder en el territorio al morir el cabecilla que puso el CJNG en Guanajuato, Francisco Cerda, pero la guerra continúa.

Según consta en publicaciones de David Saucedo, el cártel de ‘El Marro’ no controla tantas plazas, sin embargo, ha vuelto a expandirse para recuperar municipios que le había arrebatado el CJNG.

Con la detención de ‘El Marro’ podría pensarse que el Cártel de Santa Rosa de Lima tiene los días contados, de manera que el CJNG tendría mayores facilidades para operar en la zona Bajío. Sin duda la captura de José Antonio Yépez Ortiz fue un importante golpe a la delincuencia organizada a nivel nacional.