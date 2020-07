Redacción

Un nuevo informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la organización Pure Earth determinó que uno uno de cada tres niños, unos 800 millones en todo el mundo, tienen niveles de plomo en la sangre de cinco microgramos por decilitro, una cantidad peligrosa.

El informe apunta que se trata de una escala masiva de envenenamiento que era previamente desconocida, que describe que casi la mitad de los niños con niveles peligrosos de plomo en la sangre habitan en el sur de Asia.

Al respecto, Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF, refirió que con pocos síntomas tempranos, el plomo causa estragos silenciosamente en la salud y el desarrollo de los niños, con posibles consecuencias fatales.

“Saber cuán extendida es la contaminación por plomo, y comprender la destrucción que causa a las vidas individuales y a las comunidades, debe inspirar acciones urgentes para proteger a los niños de una vez por todas», afirmó en un comunicado.

El informe presenta cinco estudios de caso de países donde la contaminación por plomo y otros desechos tóxicos de metales pesados han afectado a los niños.

En México, se encontró que las principales fuentes de exposición infantil al plomo provienen de la cerámica, la industria metalúrgica y la minería.

Un estudio en el área de la capital realizado entre 2008 y 2015 reveló un nivel promedio de dos microgramos por decilitro entre los niños de uno a cinco años, con un 8% de esos pequeños con niveles mayores a cinco microgramos. Al medir los niveles de los niños fuera de la ciudad, este porcentaje aumentó al 22%.

