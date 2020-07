Desconoce AMLO si Peña Nieto fue detenido en España

Durante los primeros minutos de este viernes 31 de julio, el periodista Sergio Sarmiento dio a conocer que el ex presidente Enrique Peña Nieto, supuestamente habría sido detenido en España.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en la mañanera que desconoce si el ex presidente Peña Nieto está bajo custodia policial.

«No tengo información y no tengo conocimiento de que la Fiscalía haya hecho alguna solicitud. La Fiscalía podría informar. Yo no tengo elementos. No conozco de ningún procedimiento de vigilancia o de seguimiento al ex presidente Peña Nieto. Si existiera, no tenemos nada», comentó.