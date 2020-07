Vacuna contra COVID-19 produjo respuesta inmune

Redacción

Johnson & Johnson anunció que de acuerdo a sus estudios preclínicos, cuyos datos han sido publicados en la revista Nature, su principal vacuna candidata protege frente a la infección del nuevo coronavirus, el virus causante de la COVID-19.

Informaron que los resultados muestran que la vacuna en investigación de la compañía basada en vector del serotipo 26 del adenovirus (Ad26) produjo una respuesta inmune robusta, como lo demuestran los “anticuerpos neutralizantes” generados, previniendo exitosamente la infección posterior y proporcionando protección completa o casi completa de los pulmones del nuevo coronavirus en primates no humanos (PNH) en estudios preclínicos.

Al respecto el vicepresidente del Comité Ejecutivo y Director Científico de Johnson & Johnson, Paul Stoffels, refirió que con base en la solidez de estos datos, ha comenzado el primer ensayo clínico de fase 1/2a en humanos en voluntarios sanos en Estados Unidos y Bélgica con la vacuna candidata “Ad26.COV2.S”.

