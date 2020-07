No creerás lo que pasó en esta fiesta de XV años

Pese a los casos en aumento por coronavirus, una familia de Aguascalientes decidió realizar una celebración de XV años que terminó con un final inesperado

Una fiesta de XV años con más de 800 personas se realizó en la localidad Emiliano Zapata en el municipio de Pabellón de Arteaga, de Aguascalientes, durante este fin de semana.

Lo curioso es que pese a la pandemia por el COVID-19 la familia decidió realizar una fiesta de casi mil invitados la cual no culminó como esperaban.

Resulta que al calor del baile y las bebidas se apareció la Guardia Sanitaria y personal de la Policía Municipal para pedirle a los encargados que disolvieran la convivencia.

Martha Magdaleno Rubalcaba, madre de la quinceañera se negaba a cancelar la fiesta:

«Me pidieron que lo sacara y yo le dije yo no puedo sacarlos, cómo les voy a quitar su plato, entonces ahí convivimos, me dieron chanza hasta las seis, pero pues yo seguí porque la gente llegaba entre y entre, entonces yo decía cómo los dejo afuera y sin comer, pues ya como quiera ya regresaron, nos apoyó el regidor, fue a decirles que ya teníamos el permiso y todo, entonces ellos le dijeron al regidor que si seguía así, ellos ya no iban a dar permisos, dejamos que la gente comiera y después cerramos la cortina”, comentó.

Aunque los organizadores aseguran que repartieron cubrebocas y gel antibacterial, reconocen que la gente no lo utilizó adecuadamente.

“Ahora sí que Dios los agarre confesados, en el salón les puse su gel, por si acaso, pero la gente dice al cabo nos vamos a morir, Dios es bien grande si este es nuestro destino morir de esto, de esto nos vamos a morir», agregó la mamá de la quinceañera.

Más tarde la familia decidió dar por terminado el festejo