Hugo López-Gatell descarta renunciar al cargo

Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, declaró que no renunciará a su puesto luego de ser entrevistado por medios locales al salir del Aeropuerto Internacional de Villahermosa, Tabasco.

“Estoy comprometido con lo que tengo que hacer, no tengo porqué pensar en eso”, afirmó el funcionario al ser cuestionado sobre la pérdida de credibilidad ante diversos sectores.

Cuestionado sobre si ha perdido credibilidad, aseguró que el manejo de una epidemia, como se hace en México, se realiza con base en la ciencia.

El desconfinamiento no depende de los gobiernos sino de la población. Todavía no es tiempo de salir. Debemos actuar con cautela. Llamamos a la corresponsabilidad, a ser prudentes y pacientes. La epidemia de #COVID19 NO ha terminado. pic.twitter.com/XnzCEPokgX

— Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) July 25, 2020