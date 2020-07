INAI es un activo del Estado Mexicano que se debe defender: Acuña Llamas

Redacción

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es resultado de amplios consensos parlamentarios y se ha constituido como un activo del Estado mexicano que se debe defender, aseguró el Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña Llamas.

Ante representantes de la Asamblea Nacional de Ecuador, Acuña Llamas sostuvo que el modelo institucional mexicano creado para garantizar los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales representa un bien colectivo, fruto de tres lustros de procesos legislativos.

Expuso que los primeros acuerdos parlamentarios fueron para lograr la aprobación de la Ley Federal de Transparencia en 2002 que dio paso al entonces IFAI, después para la reforma constitucional de 2007 y, finalmente, para concretar la reforma de 2014, que dotó al INAI de autonomía y nuevas competencias en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

“El asunto es que los nuevos Congresos no flaqueen y no retrocedan, porque en cualquier momento pueden retroceder, y eso sí es un peligro todavía más grave, que aquellos países que, por desgracia, no han podido ensayar la experiencia que tenemos en México”, advirtió.