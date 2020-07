El Cartel de Jalisco difunde video de su armamento

Redacción

Se viralizó un video en el que aparecen supuesto elementos del Cartel de Jalisco Nueva Generación; la grabación cobró especial relevancia por la capacidad armamentística que el grupo delictivo despliega para la grabación.

Al grito de ‘Pura gente del Mencho’ los elementos armados presumieron las armas y vehículos. La grabación muestra una fila de unidades bien equipadas y a un amplio grupo de hombres uniformados con camuflaje y las siglas CJNG (Cartel de Jalisco Nueva Generación). El video tiene un claro mensaje de intimidación y de advertencia ante lo que se vislumbra como una contienda con las fuerzas del orden.

After this story … just saw this video ….Explosion of violence dooms Mexican leader’s bid to calm cartels https://t.co/P9g5HtA11L via @financialtimes pic.twitter.com/sy7aW7AH87

— Jude Webber (@jude_webber) July 18, 2020