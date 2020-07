Sonda toma las fotos más cercanas al sol, capta «fogatas»

Una sonda europea y de la NASA ha tomado las fotos más cercanas que se hayan captado del sol, las que han revelado innumerables pequeñas “fogatas” por todas partes.

Los científicos dieron a conocer el jueves las primeras imágenes tomadas por la Sonda Orbital Solar, lanzada desde Cabo Cañaveral en febrero.

La sonda se encontraba a 77 millones de kilómetros del sol —aproximadamente a mitad de camino entre el astro y la Tierra— cuando tomó las espectaculares fotos de alta resolución el mes pasado.

La Sonda Solar Parker de la NASA se encuentra mucho más cerca del sol que la Orbital Solar, demasiado cerca para que las cámaras puedan tomar fotos con seguridad. Su única cámara apunta en dirección opuesta al astro para observar el viento solar.

Por eso las nuevas fotos de la Orbital Solar, que muestran remolinos amarillos y grises oscuros —las primeras tan cercanas al sol y en tan pequeña escala— son tan valiosas. El equipo tuvo que crear un vocabulario nuevo para designar estas pequeñas fogatas, dijo el científico Daniel Muller, de la Agencia Espacial Europea.

#SolarOrbiter has made its first close pass by the Sun, studying our star and space with a comprehensive suite of instruments — and the data is already revealing previously unseen details. This is #TheSunUpClose. https://t.co/rVMjz45DoY pic.twitter.com/YLKBXRNQZb

— NASA Sun & Space (@NASASun) July 16, 2020