Aumentará temperatura mundial, alertan científicos; esto está pasando

Redacción

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que un reciente estudio apunta que junio de 2020 fue el segundo año más cálido de la historia, superado por el de 2019 por apenas 0.01 grados centígrados.

Los últimos cinco años fueron los más cálidos desde que hay registros, y el panorama para los próximos cinco años indica que el calor continuará rompiendo récords, informó.

En el último año, las temperaturas han estado en promedio un 1,3 grados por encima de los niveles preindustriales y predicciones climáticas indican que la tendencia continuará: es probable que la temperatura media mundial anual esté por lo menos un grado por encima en cada uno de los próximos cinco años (2020-2024), afirma el más reciente boletín sobre el clima mundial.

Las probabilidades de que, por lo menos un año, supere ese valor de referencia en más de 1,5°, son del 20%.

Según el estudio, la temperatura media de la Tierra ya está 1,0° por encima del valor de la era preindustrial y hay un 70% de probabilidad de que, durante los próximos cinco años, haya uno o varios meses con una temperatura por lo menos 1,5 ° por encima de esos niveles.

La temperatura de prácticamente todas las regiones, excepto partes de los océanos meridionales, será más cálida que en el pasado reciente.

Annual mean global temperature likely to be at least 1° C above pre-industrial levels in each of coming 5 years (2020-2024).

And 20% chance it will exceed 1.5°C in at least one year, per new climate predictions issued by WMO and led by @metoffice#ParisAgreement #ClimateChange pic.twitter.com/MNO0H6UTAh

— World Meteorological Organization (@WMO) July 9, 2020