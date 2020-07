Emboscan a policías en Apaseo el Alto, Guanajuato

Hombres armados atacaron a policías estatales en Apaseo el Alto, Guanajuato, el saldo es de 5 elementos muertos y dos lesionados.

Fue el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, quien informó del “artero y cobarde ataque” a través de su cuenta de Twitter.

“Lamentablemente hoy se registra ataque de la Delincuencia Organizada donde fallecen 5 elementos FSPE y dos lesionados en artero y cobarde ataque en los Apaseos. Tristeza y luto en la corporación. Todo nuestro respaldo y apoyo a las familias de las víctimas”, dijo.

El hecho se registró esta mañana, cuando los policías circulaban en la carretera Apaseo-Jerécuaro, a la altura de la comunidad El Chamizal, en Apaseo el Alto.

La zona de los Apaseos comprende los municipios de Apaseo el Grande y Apaseo el Alto, ambos al sur del estado, en la frontera con Querétaro, estado que ha reforzado la seguridad en estos límites tras los recientes actos de violencia en el estado vecino.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, no se había pronunciado ante los hechos.

Apenas hace dos días, sujetos hasta el momento desconocidos atacaron un centro de rehabilitación ubicado en la calle Lerdo, de la colonia Jardines de Aranda, en Irapuato, Guanajuato.

El ataque dejó un saldo de 26 personas fallecidas, todos hombres, hecho que calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador como «fuertísimo».

También el pasado 29 de junio tres policías de Silao murieron en una emboscada que se adjudicó el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

En numerosas ruedas de prensa el Presidente López Obrador ha calificado como lamentables los hechos que están ocurriendo en Guanajuato, incluso lanzó la recomendación al gobernador Diego Sinhue a que acuda a las reuniones de seguridad.

“Yo recomiendo que los gobernadores no deleguen esta responsabilidad y que vayan a las reuniones de seguridad porque hay casos en donde no van ‘no quiero hablar de eso’ porque no se trata de culpar sino de que se trabaje de manera conjunta, que se haga a un lado la hipocresía”, dijo enérgico.