Beatriz Gutiérrez se vuelve tendencia por polémico tuit

Beatriz Gutiérrez se volvió tendencia en Twitter y medios internacionales; respondió «no soy médico» ante una pregunta sobre apoyo a enfermos con cáncer

Redacción

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se volvió esta tarde tendencia en la red social Twitter y fue tema de nota internacional en el periódico The New York Times, al responder «No soy médico, a lo mejor usted sí. Ante, ayúdelos».

La reacciones fueron tales, que por la noche, la cuenta de la esposa del presidente ya estaba protegida y solo podían leer sus tuits los seguidores autorizados.

La historiadora fue cuestionada por el usuario José David Guerra Muñoz (@JD_GuerraMunoz) en una publicación que ella hizo sobre el informe que presentó ayer el presidente.

«Hace dos años, los ciudadanos -que somos los verdaderos guardianes de la democracia- logramos lo impensable: elecciones realmente democráticas», escribió.

En respuesta al tuit de Gutiérrez Müller, el usuario de Twitter le cuestionó: «¿Cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer? Gracias por su amable respuesta».

A lo que la esposa del presidente le respondió:

«No soy Médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos».

El comentario de inmediato generó reacciones en la red social, hasta que Beatriz Gutiérrez realizó otra publicación:

«Están muy inquisidores los adversarios de mi esposo, ¡por algo será! Si mi expresión «No soy médico» ofendió a alguien, ofrezco disculpas. En cuanto a mí, sólo expresarles que soy profundamente humana y deseo el bien a todos, ahora y siempre».

Pero la reacción al polémico comentario no quedó solo en la red social. El periódico estadounidense The New York Times realizó ayer una publicación sobre el comentario de Gutiérrez Müller con el título: «México’s first lady stirs Twitter storm with comment on kids with cancer (La primera dama de México desata tormenta en Twitter con comentario sobre niños con cáncer)».

Por la noche, la cuenta de la esposa del presidente fue protegida y sólo los seguidores autorizados podían ver lo publicado por Gutiérrez Müller.

Asimismo, el usuario que había cuestionado la participación de la historiadora con los familiares de niños con cáncer, denunció que tras haber publicado «pantallazos» de la conversación, le llegaron amenazas a su cuenta de Facebook.

AGA