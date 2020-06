‘Bronx’ de Morena y PT exigen destitución de Laura Roja

Algunos Miembros del PT y Morena intentaron que este martes fuera destituida la diputada Laura Roja por la Controversia Constitucional

Juan Hernández

Luego de que el día de ayer el bloque opositor de la Comisión Permanente rechazó el intento de Ayer en el Senado intentaron un “madruguete” en el Orden del Día al intentar incluir en el acuerdo “Otros temas”, entre los que se pretendía la Destitución de la Presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas.

Luego de haber descartado este punto, desde temprana hora un grupo de legisladores de Morena y el PT se instalaron con pancartas en el Pleno y comenzaron a cantar “Laura no esta… Laura se fue…”

Asimismo, en las pancartas se podía leer… “Mi diputada, no me Representa”, “Exigimos la destitución de la Presidenta, No representa a la mayoría”, “Presidenta, retira la Controversia”.

Cabe señalar que algunos Miembros del PT y Morena intentaron que este martes fuera destituida la diputada Laura Roja por la Controversia Constitucional que presentó contra el decreto presidencial para mantener a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2024.