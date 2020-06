Apelamos a la buena voluntad de la Cámara de Diputados: Murguía

Guadalupe Murguía exhortó a la Cámara de Diputados a generar condiciones que permitan un periodo de sesiones para discutir reformas del T-MEC

Redacción

La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez exhortó a la Cámara de Diputados a generar las condiciones que permitan la consecución de un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión para analizar, discutir y, en su caso, aprobar las leyes y reformas derivadas del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Con este motivo, a nombre de los senadores del PAN, indicó que lo que está en juego es el interés superior de México, por lo que pidió a la Cámara de Diputados hacer su parte para sacar adelante este importante paquete de leyes y reformas.

Apelamos a esa buena voluntad, la de nosotros en el Senado aquí está, pedimos esta reconsideración porque lo que está en juego, como les digo, es el interés superior de la nación en estos momentos de grave, gravísima crisis económica. Hagamos todos nuestra parte”, sostuvo.

Al subir a tribuna durante la sesión presencial de la Comisión Permanente, la senadora Guadalupe Murguía manifestó que el T-MEC es fundamental en estos momentos para buscar la reactivación económica, generar empleos y apoyar al crecimiento de nuestro país, lo que resulta un punto de vista coincidente entre todos los legisladores.

Expuso que en las últimas semanas ha habido, particularmente en el Senado, un trabajo muy intenso de comisiones y senadores buscando acuerdos, reuniéndose con cámaras, con especialistas, con organizaciones, con funcionarios, analizando estos temas de alta complejidad.

Reconoció la disposición de todos los grupos parlamentarios del Senado para llegar a acuerdos, toda vez que cada uno traía sus prioridades, como en el caso de Acción Nacional que impulsa la Ley de Emergencia Económica, que incluye el Ingreso Básico Temporal y el apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Sin embargo, dijo, esta propuesta no se incluyó en la agenda del periodo extraordinario de sesiones como sucedió con otras de las demás fracciones, “y todos pusimos de nuestra parte para conformar una agenda que fuera posible, que fuera conciliada”.

Esta voluntad, añadió, desafortunadamente no ha encontrado eco en la Cámara de Diputados, “lo cual me parece muy grave porque lo que se juegan no son simplemente leyes o intereses de grupos o partidos, es el interés superior de México, necesitamos reactivar la economía y el T-MEC es un medio ideal para poder hacerlo”.

La senadora Guadalupe Murguía manifestó su disposición de honrar los acuerdos para sacar adelante este paquete de reformas complementarias que permitan la implementación del T-MEC, por lo que demandó la buena voluntad de la Cámara de Diputados para que esto se pueda lograr.

