Ella es la mexicana que ganó una beca para estudiar en la NASA

Claudia Álvarez intentó dos veces antes tener esta beca en la NASA, pero no obtenía una respuesta positiva, por lo que siguió intentando

Claudia Álvarez Carreño, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se ganó una beca para investigadores postdoctorales otorgada por la NASA en el área de Astrobiología, por su proyecto titulado “Origen y evolución de los primeros plegamientos de proteínas”.

Álvarez Carreño, es la segunda mexicana en ganar esta beca. Estudió en la Facultad de Medicina y realizó su doctorado en la Facultad de Ciencias en el Laboratorio de Origen de la Vida con Antonio Lazcano, quien la inspiró por primera vez a indagar sobre los primeros organismos de la Tierra.

Claudia Álvarez intentó dos veces antes obtener esta beca, pero no obtenía una respuesta positiva, por lo que siguió intentando.

“Es muy difícil aceptar una carta de rechazo, pero se puede aprender de estas experiencias”, señaló en entrevista para UNAM Global.

“La UNAM me abrió las puertas para hacer mis sueños realidad, me permitió cursar la carrera que más me gustó y ahora me permite investigar sobre cuestiones que pensé jamás podría conocer”, dijo la investigadora.

Si la investigación de Claudia Álvarez Carreño resulta bien, puede pedir la renovación de la beca por un segundo año y hasta un tercero.

EN LA NASA

El programa de investigadores posdoctorales de la NASA se divide en varias áreas, pero Álvarez Carreño se enfocó en la Astrobiología.

En esta área se preguntan la posibilidad de la existencia de vida no sólo en la tierra, sino también en algunos otros planetas.